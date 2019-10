Wer mit wem eine Regierung bilden würde, ist wohl die häufigst gestellte journalistische Frage vor und nach den Wahlen. Aber auch die sinnloseste, denn Antworten bekommt man nie. Wie auch, denn das Wahlergebnis abzuwarten ist wohl das Gebot der Stunden vor der Wahl, und danach weisen Sondierungsgespräche den Weg einer politischen Zusammenarbeit.

Anders in Klosterneuburg. Da posaunt der Trompeter Karl Schmid schon drei Monate vor der Wahl frohen Mutes heraus, dass er sich im Bettchen der ÖVP wieder sehr wohlfühlen würde, und meint, seine Partei, die SPÖ, sei diesbezüglich auf „Standby-Modus“. Nun gut, diese Partnerschaft dürfte ja aus irgendwelchen – sicher nicht ideologischen – Gründen gepasst haben, aber war die schwarz/rote Zusammenarbeit wirklich so himmlisch, dass man sie für die nächsten fünf Jahr partout prolongieren will? Oder ist es vielleicht doch die einzig Chance der Roten, ungeachtet des Wählerwillens, politisch am Drücker zu bleiben.