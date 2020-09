Besondere Zeiten brauchen besondere Ideen. Und: Jede Krise ist zugleich auch eine Chance. Natürlich sind solche Floskeln ein Versuch, die Situation schönzureden. Für den Sommer 2020 ist das aber überhaupt nicht notwendig. Denn es waren ganz schön (!) spezielle Wochen, die unbekannte Flecken der Heimat zum Vorschein brachten.

Welche Abenteuer können Klosterneuburger erleben, ohne große Distanzen zurücklegen zu müssen? Zehn Wochen und zehn Erlebnisse aus der NÖN-Serie „Urlaub daheim“ später ist die Antwort klar: sehr viele und sehr vielfältige. Da wären etwa Yoga am Stand-up-Paddle-Board, Frisbee im Aupark, Wanderungen mit und ohne tierische Begleiter, jede Menge Natur und Stadtgeschichte.

Der Sommer neigt sich dem Ende zu, die Abenteuerlust bleibt. Kaum eine Woche vergeht ohne Reisewarnungen – das Credo bleibt also weiterhin: Erlebnisse am besten direkt vor der Haustür. Und von denen gibt’s in Klosterneuburg genug.