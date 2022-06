Gefährliche Entwicklung

Es gibt ja Menschen, die sagen, Wohnen wäre ein Grundrecht. Nun gut, da kann man noch geteilter Meinung sein, aber klar ist, dass das Dach über dem Kopf ein soziales Grundbedürfnis jedes Menschen ist.

Zumindest in Wien und im Wiener Umland, wie in Klosterneuburg, ist dieses Bedürfnis nur schwer zu befriedigen, denn was Wohnen derzeit kostet, übersteigt die Möglichkeiten jedes Durchschnittsverdieners.

Gleichzeitig werden von Menschen, die viel Geld investieren wollen aus Spekulationsgründen Wohnungen gehortet, das Angebot wird weniger, die Nachfrage mehr und daher der Preis noch höher. Ein Teufelskreis.

Hier muss die Politik eingreifen, denn dieser Missstand gefährdet den sozialen Frieden. Ob die Leerstandsabgabe das geeignete Regulativ ist, sei dahingestellt. Aber passieren muss bald etwas, sonst passiert etwas auf der Straße…