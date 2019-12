Das neue Jahr beschert uns Klosterneuburgern eine geballte Ladung an Wahlkampf. In vier Wochen stehen die Gemeinderatswahlen an, und da geht es darum, die Unterscheidungsmerkmale der sieben antretenden Parteien und Listen herauszustreichen. Gemeinsam wird bis zum 26. Jänner gar nichts mehr gehen.

Für die ÖVP geht es darum, ihren Führungsstatus zu halten, die SPÖ will endlich wieder einmal punkten, die FPÖ will regional ihren Bundeswahnsinn vergessen machen, die Grünen wollen den landesweiten Aufschwung nützen, die PUK will sich von den Grünen abgrenzen, die NEOS endlich einmal mehr als ein Mandat und für die Liste Hofbauer geht es ums nackte politische Überleben.

Wie die neue Konstellation auch aussehen mag – es stehen in Klosterneuburg Probleme an, die gelöst werden müssen. Und vielleicht ist nach den Wahlen – zumindest bei den großen Brocken, wie der Planung des Pionierviertels – ein gemeinsames Vorgehen möglich.