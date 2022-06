Gemeinsames lösen: Nicht genügend

Dass man mit einer „Leerstandsabgabe“ das Investieren am Immobilienmarkt unschmackhaft machen kann, ist nicht anzunehmen. Allemal werden Menschen mit Kapital in Dinge investieren, die zumindest ihren Wert behalten. Besonders in einer Zeit der Niedrigzinspolitik.

Aber für Politiker, die sich mit einem Stadtentwicklungskonzept beschäftigen, muss es doch von vorrangigem Interesse sein, wie sich der Wohnungsleerstand entwickelt?

So sei an dieser Stelle die Initiative der PUK hoch gelobt, die, um eigenes Geld, diese Zahlen erhebt und der Stadtgemeinde zur Verfügung stellt. Undank ist allerdings der Welten Lohn. Mit Phrasen wie „ein linker Klassenkampf der PUK“ und deren „Enteignungsfantasien durch die Hintertür“, stellt sich die ÖVP in der gemeinsamen Suche nach Lösungen ein schlechtes Zeugnis aus.