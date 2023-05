Gesellschaft oder Umwelt retten?

Man weiß natürlich nicht, wie viele der vielen Protestierenden eigene Kinder haben und eine Kinderbetreuung suchen. Muss man auch nicht, denn dass es dringenden Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen gibt, ist amtlich. Jede Gemeinde ist aufgerufen, Platz dafür zu schaffen und auch finanziell die Betreuungsoffensive für Kinder durchzuziehen. Auch Klosterneuburg muss das, und was liegt denn näher, als ein vor Jahrzehnten zweckgewidmetes Grundstück als neues Kindergartenareal zu verwenden? Hand aufs Herz: So viele Möglichkeiten, sprich freie Grundstücke, hat Klosterneuburg nicht.

Zugegeben, Bauen ist ein heikles Thema in unserer Stadt. Und das in vielen Fällen zurecht. Aber sich gegen einen Kindergarten zu stellen, um die grüne Wiese zu bewahren, ist sicher kein Schritt in die richtige Richtung. Vor allem ein Schritt gegen die Zukunft unserer Kinder.