Ob an den bösen Unkenrufen, es handle sich bei der Verlegung des Umweltbundesamtes vom roten Wien in das schwarze Niederösterreich um ein politisches Machtspiel, etwas dran ist, wird wohl niemand so genau sagen können. Gesagt wird, dass es der Umweltministerin um die großzügige finanzielle Beteiligung des Landes ginge, der Landeshauptfrau um die Belebung des „ländlichen Raums“, und der Bürgermeister von Klosterneuburg lacht sich dabei zurecht ins Händchen. Und es kann ihm ziemlich egal sein, ob die Schwarzen den Roten eins auswischen wollten.

Schmuckenschlager bekommt ein Amt mit 500 Mitarbeitern in die Stadt gesetzt und muss dafür keinen Cent aus der Gemeindekassa locker machen. Denn selbst die Sechs-Mille-Beteiligung zahlt er aus den Einnahmen der Kommunalsteuer.

Guter Deal, Herr Bürgermeister, jetzt müssten wir nur noch die alte Schömer-Zentrale der Umweltministerin schmackhaft machen. Das mit dem Verkehr bekommen wir in den Griff.