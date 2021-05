Geschulte Augen können jedes Haar in der Suppe – ja sogar in einem 300-Quadratmeter-Pool – entdecken. Aber diesmal muss man schon auch die Kirche im Dorf lassen. Denn die aktuelle Führung des Happylands kann wohl nicht dafür verantwortlich gemacht werden, dass sich Fliesen im Pool lösen. Natürlich ist es ärgerlich, wenn man sich gerade jetzt auf ein normales Leben freut und dann seiner Leidenschaft im Sportbecken nicht frönen kann. Aber um so etwas zu verhindern, hätte man hellseherische Fähigkeiten haben müssen.

Kann schon sein, dass man bei der Teilsanierung des Sportbeckens vor sechs Jahren, als die ganze Freizeitanlage saniert wurde, gleich den gesamten Boden hätte vorausschauend erneuern müssen. Aber zu dieser Zeit ist augenscheinlich so viel schief gegangen – da hätte der Zufall regiert, wäre gerade beim Sportbecken eine langfristige Sanierung gelungen.

Die Schelte dafür kann man der neuen Geschäftsführung jedenfalls nicht umhängen.