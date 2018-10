Auch auf die Gefahr hin, dass er diesen Titel nicht so ganz mag – bei seinen ÖVP-Parteikollegen ist er der „Grüne Poldi“. Leopold Spitzbart hat diesen Titel nicht von ungefähr bekommen. Das hartnäckige Engagement des Umweltgemeinderats für die Natur und gegen die Sünder an derselben ringt sogar den wirklichen Grünen um Sepp Wimmer einiges an Respekt ab. Umso verwunderlicher die Tatsache, dass er sich für den Posten des Stadtrats für Stadtplanung und Stadtentwicklung beworben hat.

Ein Zeichen wolle man setzen, so der Bürgermeister. Aber wofür oder wogegen? Wenn es nur um das ÖVP-Zeichen „Wir brauchen keine Grünen, wir haben sie in den eigenen Reihen“ geht, wäre das schade und zu wenig. Die Hoffnung, dass die „Baustelle Klosterneuburg“ in Zukunft durch den „Grünen Poldi“ etwas zur Ruhe kommt, wird aber auch durch den kryptischen Sager des Bürgermeisters, die Reduktion von Wohneinheiten über ganz Klosterneuburg sei in Zukunft nicht ausgeschlossen, genährt.

Also Poldi, viel Glück im Kampf gegen Wohneinheiten!