Die Debatte über die Weilguni-Gründe hat das Verhältnis zwischen den Grünparteien und der ÖVP offensichtlich arg verschlechtert. Dabei wähnte man sich doch auf einem Weg der Annäherung und ist – der Sache nach – gar nicht weit von einander entfernt. Grün und Schwarz sind sich nämlich einig darüber, dass es in diesem Grätzel jetzt schon ein Verkehrsproblem gibt und dass der geplante Wohnbau einiges an weiteren Verkehrsproblemen aufwerfen wird.

Aber wo liegt dann der Unterschied? Die Grünen meinen: Wer dieses Grundstück für den Wohnbau will, soll vorher das Verkehrsproblem mittels Konzept lösen. Die ÖVP sieht, was den zeitlichen Ablauf betrifft, hier einen anderen Zusammenhang: Umwidmen und dann lösen. Mit dieser Umwidmung hat man jedenfalls das Tor zu einem großzügig dimensionierten Wohnbau geöffnet. Die Stadt hat ihren Trumpf der Widmungshoheit jetzt aus der Hand gegeben. Was aber, wenn sich jetzt herausstellt, dass die Probleme gar nicht lösbar sind?