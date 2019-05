Ein Spaziergang durch Klosterneuburg lässt erkennen, wie sorglos in den letzten Jahrzehnten mit dem historischen Ensemble der Stadt umgegangen wurde. Auch der Stadtplatz hat da schon einiges abbekommen.

Was nun das Bundesdenkmalamt veranlasst hat, in Erwägung zu ziehen, um die 50 Gebäude am Stadtplatz auf ihre Erhaltungswürdigkeit zu prüfen, um sie dann unter Denkmalschutz zu stellen? Laut Auskunft werden von der Behörde laufend österreichweit Altstädte und Stadtplätze auf ihre historische Bedeutung überprüft.

Im Denken der Verantwortlichen für die Erhaltung einer Altstadt hat sich in den letzen Jahrzehnten Gott sei Dank schon einiges geändert. Heute wäre es sicher nicht mehr möglich, eine Babenbergerhalle – die übrigens jetzt schon unter Denkmalschutz steht – auf den ebenso historischen Rathausplatz zu stellen.

Aber schauen wir uns einmal an, was zu retten ist. Es ist nämlich gar nicht so wenig. Lieber spät, als gar nicht.