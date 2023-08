Kein Ende ohne Anfang

Wie schnell vergeht die Zeit? In rasendem Tempo! Da hilft kein 30er-Tempolimit auf den Ortsstraßen, das vor zwei Jahren in Klosterneuburg eingeführt wurde. Selbst das Stift hat nach zwei Jahren wieder seinen eigenen Propst, auch wenn es für noch einmal drei Jahre unter Beobachtung steht – Pardon – „begleitet “ wird.

Die ortsansässigen Bauern können nach ihrem Protest vor 10 Jahren gegen den Golfplatz am Weißen Hof nun die Initiative ergreifen und ihre Felder bestellen. Bisschen Kleingeld brauchts halt noch.

Vor fast 15 Jahren wurde an dieser Stelle, die dem Redaktionsleiter vorbehalten ist, für die NÖN Klosterneuburg mein erster Kommentar geschrieben. Nun verlasse ich diesen Platz und übergebe ihn in die bewährten Hände meiner Nachfolgerin. Ja, so schnell vergeht die Zeit.

Leitende Funktionen können beendet werden. Aber niemals dieser herrliche Beruf! Einmal Journalist – immer Journalist! Deswegen wird es mich weiter im Dienste dieses Blattes geben.