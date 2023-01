Kein Tourismus zu Weihnachten

Die – natürlich völlig überzogene – Bezeichnung „Ramschladen mit gelegentlicher Zimmervermietung“, die dem blauen Stadtrat Pitschko in Sachen Stadtmarketing & Tourismus manchmal herausrutscht, bekommt anscheinend zu Weihnachten einen Hauch an Wahrheitsgehalt. Denn in den Weihnachtsferien gibt es nicht einmal diese Gelegenheit, man sperrt gleich einmal zu. Laut Aussagen des Geschäftsführers des Vereins, weil wenig los ist.

Wenn es denn so ist – und der Geschäftsführer muss es ja wissen –, dass in dieser Zeit die niedrigsten Nächtigungszahlen in Klosterneuburg zu verzeichnen sind, dann ist es ja aber auch wohl die Aufgabe des Stadtmarketings, da schleunigst Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Denn schon komisch: Zehn Kilometer weiter, in der Bundeshauptstadt, sind die Hotels ausgebucht…