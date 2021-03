Die Fallzahlen klettern in besorgniserregende Höhen. Die dritte Corona-Welle ist da! Jetzt hilft nur mehr eines: impfen, impfen, impfen! Aber wenn das, was letztes Wochenende in Klosterneuburg abgeliefert wurde, der Impf-Weisheit letzter Schluss ist – dann gute Nacht Österreich!

Natürlich: Astra Zeneca ist schuld. Warum sich die das leisten können, versprochenen Impfstoff nicht zu liefern, steht auf einem anderen Blatt. Aber mit ein bisschen Weitblick hätten doch die Verantwortlichen wissen müssen, dass eine kurzfristige Zusammenlegung des Wochenendtermins auf Samstag ein Terminchaos auslösen muss und eine Hundertschaft an betagten Menschen und Risikopatienten stundenlang in die Kälte stellt. Warum hat man die rund 1.000 glücklichen Impfempfänger nicht bequem an zwei Tagen impfen können?

Aus Kostengründen? Das ist keine Werbung für das Impfen – und das viele Geld für Werbespots, als Kampagne für das Impfen, rausgeschmissenes Geld.