Es ist schon erstaunlich, was in Klosterneuburg mit wenig Mitteln aus dem Boden gestampft wird. Ein fünftägiges Kurzfilmfestival von der Einreichung bis zur Verkündung des Siegerfilms muss erst einmal organisiert und durchgezogen werden. Dazu gehört vorerst das Engagement junger, filmbegeisterter Menschen. Diese Begeisterung ist – egal mit welchen Verantwortlichen man spricht – gegenwärtig und in jeder Pore zu spüren. Diese Begeisterung ist unbezahlbar, auch wenn man genug Geld hätte, ein Filmfestival der Superlative in die Babenbergerhalle zu zaubern.

Die Shortynale in Klosterneuburg ist keine Oscarverleihung, auch wenn Stefan Ruzowitzky in der Shortynale-Jury mitwirkt. Sie ist nicht das Sprungbrett zu einer internationalen Filmkarriere. Die Shortynale ist ein Zusammentreffen filmbegeisterter Menschen und die Möglichkeit für Filmschaffende, ihr kreatives Potenzial einem breiteren Publikum zu präsentieren.

Klein, aber wichtig – und so soll es bleiben.