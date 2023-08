Ein wunderbares Opern-Ereignis hat sein wundervolles Ende gefunden. Die letzte „Don Carlo“–Vorstellung ging vergangenen Sonntag über die beeindruckende Bühne im Kaiserhof.

Ja, die Superlativen haben hier ihren gebührenden Platz. Denn die diesjährige Oper in Klosterneuburg sprengte alle Rekorde. Müßig, jetzt mit Zahlen aufzuwarten. Zwölf Mal ausverkauft, spricht für sich.

Kompliment Herr Intendant zum 25er! Kompliment den hervorragenden gesanglichen und schauspielerischen Leistungen! Kompliment an alle, die mitgewirkt haben! Große Oper!

Händeringend versucht der Kritiker irgendein Negativum zu finden. Ah – da war doch was: Für insgesamt an die 10.000 Besucher nur einen Gastrostand anzubieten, ist für die pausenlüsternen Gäste, einer über dreistündigen Aufführung, wenn man nicht die ganze Pause dazu verwenden will, sich um ein Glas Sekt anzustellen, nervig.

Könnte man nächstes Mal besser machen. Mehr besser, geht nicht ...