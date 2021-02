„Ich verstehe das nicht. Wenn das beim Frisör geht, warum nicht bei uns?“ Diese Frage stellt sich der Clubleiter des Klosterneuburger Fitnesscenters „Stars Fitness“. Und sie ist berechtigt. Warum öffnet ein negativer Coronatest nicht auch die Türen in das Fitnessreich?

Schlank und fit zu sein, ist eine Vorgabe, die sich Menschen unserer Zeit auferlegen. Doch in Wahrheit steckt in der körperlichen Ertüchtigung viel mehr. Gesundheit und Wohlbefinden ist ein nicht unwesentliches Produkt regelmäßiger körperlicher Betätigung. Also leisten die Fitnesscenter keinen unwesentlichen Beitrag zur Volksgesundheit. „Mens sana in corpore sano“ – in einem gesunden Körper wohnt ein gesunder Geist. Das wussten schon die alten Römer. Und gerade die Psyche braucht in dieser Zeit der sozialen Entbehrungen positive Nahrung.

Wenn das Training 3.000 Mitgliedern ein Lächeln ins Gesicht zaubert, bringt das wahrscheinlich mehr als der pfiffigste Haarschnitt.