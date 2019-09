Über den Stil der politischen Debatten lässt sich streiten. Das wird man jetzt in Klosterneuburg auch tun. Gemeinderat Peter Hofbauer will Aussagen des Bürgermeisters im Zuge von Gemeinderatssitzungen als verleumderisch und übel nachgeredet gerichtlich bestätigt wissen.

25.09.2019 – Politbombe gezünd... Hofbauer klagt Klosterneuburgs Bürgermeister

So etwas hat es in Klosterneuburg zumindest schon lange nicht mehr gegeben, jedenfalls kann sich niemand an eine Klage eines Gemeinderates gegen einen Bürgermeister erinnern, denn im Endeffekt waren nach jeder Sitzung die rüden Töne spätestens beim gemeinsamen Heurigenbesuch schon vergessen. Aber das Wort „Freundschaft“ ist für den alten Sozialdemokraten Hofbauer zumindest beim Bürgermeister in unerreichbare Ferne gerückt.

Was wird das Spektakel bringen? Nichts, denn als aufmerksamer Sitzungs-Beobachter muss man feststellen, dass Hofbauer im selben Maß zurückschießt. Ein sinnloser, mühsamer Streit.

Da wär’s beim Heurigen schon gemütlicher.