Luxus so lange es geht

76,2 Quadratkilometer. So groß ist Klosterneuburg. Eingebettet zwischen Donau und Wienerwald, beträgt davon der Anteil an Wald und Grünflächen laut Biosphärenpark zwei Drittel. Ja, genau, das bedeutet, dass wir in unserer Stadt mehr als 50 Quadratkilometer reine Natur genießen können.

Warum schmeißen dann die Bürger dieser Natur-Kult-Stätte wegen jedes neu gebauten Carports die Nerven weg? Bauen in Klosterneuburg – und die damit verbundene Bodenversiegelung – war schon immer ein Reizthema in der Babenbergerstadt. Diese Ablehnung macht sogar vor der Notwendigkeit und Verpflichtung, Kindergartenplätze zu schaffen, nicht halt. Aber abgesehen von diesen Notwendigkeiten ist Bauen in Klosterneuburg vor allem mit mächtig viel Kohle verbunden. Irrsinns-Grundstückspreise und restriktive Gundstückspolitik machen das Wohnen in unserer Stadt zum elitären Luxus.

Das alles wird bleiben. Aber nur, solange es mit der Natur vereinbar ist.