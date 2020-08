Wenn man nur wüsste, wie das weiter geht und wann das endet? Weltweit steigen die Zahlen der Covid-19-Infizierten wieder an. Warum das so ist, weiß keiner so ganz genau. Fest steht, dass es so ist.

Wie negativ sich der Corona-Wahnsinn auf die heimische Wirtschaft auswirkt, ist reichlich dokumentiert. Es werden sich viele Betriebe ihre Umsatzrückgänge bald nicht mehr leisten können. Und das sind nicht die Großen, es sind die Kleinen, die das nicht mehr lange aushalten werden.

Was wir Konsumenten für die Klein- und Mittelbetriebe tun können, liegt auf der Hand: Unter Beachtung aller Sicherheitsauflagen im Geschäft nebenan einkaufen gehen. Jetzt müssen die kleinen Kommunen zusammenhalten, wie Bürgermeister Schmuckenschlager richtig sagt.

Also, Masken rauf und die örtlichen Geschäfte stürmen. Ins Fitnesscenter gehen und alle Sicherheitsvorkehrungen akzeptieren. Nur so werden wir einen zweiten Lockdown verhindern.