Der Start in die Frühjahrssaison in der Gebietsliga Nord/Nordwest rückt immer näher. Das Team des FC Klosterneuburg ist in den finalen Zügen eines intensiven Winterprogramms, bei dem der Fokus auf der physischen Entwicklung der Spieler lag. Darunter litten auch die Leistungen in den letzten Testspielen und die Anstrengungen der letzten Wochen waren den Spielern deutlich anzusehen. Dennoch kann man auf einigen Aspekten der gespielten Testspiele aufbauen. So erzielte der FCK dabei im Durchschnitt 3,6 Treffer. Speziell Johannes Mansbart zeigte sich in Torlaune. In der Liga waren es bislang nur 1,2 Treffer die der FCK im Schnitt erzielen konnte.

Natürlich kann man Testspiele und Ligaspiele nicht über den gleichen Kamm scheren, denn die durchschnittliche Anzahl der Gegentreffer schnellte ebenfalls von einem pro Spiel auf 2,3 in die Höhe. Coach Haretter betont, nicht mehr in die Offensive investiert zu haben, dennoch ist auch für ihn die gesteigerte Torausbeute ein gutes Vorzeichen. Vor der Herbstsaison war man nur im Test gegen Göllersdorf ähnlich erfolgreich, sonst waren die Ergebnisse mit jenen der Hinrunde vergleichbar.

Noch kann man nur darauf hoffen, aber eine verbesserte Offensive wäre sowohl für den Erfolg der Mannschaft, als auch für die Freude der Fans von Vorteil.