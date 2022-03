Nachhilfe für die Politik

Man kann vor ihnen nur den Hut ziehen: Oberstufenschüler am Gymnasium springen in die Bresche und machen das, was die Politik nicht hinbekommt. Sie helfen Kindern aus der Ukraine beim Deutschlernen – unbürokratisch und vor allem rasch.

Zwölf Schüler aus der Ukraine werden derzeit am BG/BRG Klosterneuburg unterrichtet. Tendenz steigend. Der Herkulesaufgabe stellt sich die Gymnasiums-Gemeinschaft gerne, alleine ist man dafür aber nicht gewappnet. „Wir brauchen zusätzliche Lehrkräfte“, appelliert Klosterneuburgs größte Schule.

Corona macht den Aufruf an die Gesetzesgeber umso dramatischer: Vorige Woche waren 37 von 130 Lehrern außer Gefecht. „Das Lehrerteam ist sowas von fleißig“, lobt Direktorin Poledna. Zurecht. Und auch der Stolz auf die Schüler, die anpacken, ist groß. Ebenso zurecht. Aber auch die Helfer brauchen Unterstützung – und zwar rasch.