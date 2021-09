Es warten drei schwierige Runden auf die Fußballer des FC Klosterneuburg. Am Freitag gastiert Neudorf in der IMMOunited Arena im Happyland, bevor man auswärts in Hohenau antreten muss. Danach folgt ein Heimspiel gegen Lassee, bevor man gegen Ladendorf vielleicht wieder ein bisschen durchschnaufen kann.

Coach Handl war mit der Leistung bei der jüngsten Niederlage zufrieden. Letzten Endes waren es drei individuelle Schnitzer, die der FCK-Abwehr sonst nicht passieren, die den Unterschied machten. Gegen die offensiv eingestellten Neudorfer hat die Abwehr die Chance, sich rasch zu rehabilitieren. Wenn das gelingt und das restliche Team an den Auftritt beim FC Marchfeld anschließen kann, dann sind auch gegen Neudorf drei Punkte durchaus möglich. Das würde Aufwind für die Matches gegen Hohenau und Lassee geben. Bei einer Niederlage gegen Neudorf, wäre man hingegen fast schon unter Druck aus diesen beiden Spielen Punkte mitzunehmen. Sonst steht man schnell am Anfang einer Abwärtsspirale.