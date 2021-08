„Ja früher, früher war alles besser.“ Dieser vorwiegend von älteren Semestern breit geklopfte Stehsatz erfordert zumindest eine Prüfung im Detail. Sicher ist nur, dass nicht alles besser war. Besser war es sicher in der Gastronomie. Unzählige Wirtshäuser fanden in Klosterneuburg alle ihr Publikum. Die Nummer eins in der Babenbergerstadt: der Schüttkasten oder auch Stiftsrestaurant genannt. Hundertschaften an Gästen sind da auf alten Abbildungen zu sehen.

Heute ist das anders. Die Fehler, die gemacht wurden, sind sicher mannigfaltig. Dass dabei aber dem Betreiber eine wichtige Rolle zukommt, ist eine Tatsache. Bei der Wahl der letzten Pächter hat das Stift womöglich kein gutes Händchen bewiesen. Damit soll aber jetzt Schluss sein. Mit Fredi Stijepic, dem neuen Wirt, soll eine neue Ära eingeleitet werden, will man an alte Zeiten anschließen.

„Ich werde die Klosterneuburger nicht enttäuschen“, verspricht Stijepic. Ein Versprechen, das es jetzt einzulösen gilt.