No, na, ned Befragung geplant?

Es war schon seinerzeit bei der Volksbefragung über die Nutzung des Kasernengeländes fragwürdig, was die für einen Sinn hätte. Was sich der Maxi Huber von der 3er-Stiege für den neuen Stadtteil wünscht, ist völlig unerheblich. Was dort hinkommen soll, ist ausschließlich mit dem Hirnschmalz von Experten, hoch qualifizierten Stadtteilentwicklern zu erarbeiten.

Jetzt soll die nächste sinnlose Frage den Klosterneuburgern gestellt werden: Wollen Sie kalkhaltiges Wasser?

Die einzige Frage ist doch die, wie viel so eine Wasserenthärtungsanlage kostet und ob sich diese Anlage Klosterneuburg leisten kann.

Dass sich jeder Klosterneuburger über die Kalkränder seines Wasserkochers ärgert, weiß man schon Jahrzehnte lang. Ob wir uns eine Anlage dagegen leisten können, wissen die Bürger dieser Stadt sicher nicht.