Der Unmut der Bevölkerung ist spürbar. Es gibt kein Thema, das die Menschen in dieser Stadt mehr bewegt als das Bau-Thema. Es wird auch wirklich viel gebaut. Wie die Schwammerln im Herbstwald schießen die Wohnblöcke allenthalben aus der heiligen Klosterneuburger Erde.

Da sprudelt es nur so an Gerüchten aus dem Volksmund: Wie denn die Politik das alles zulassen könne, dass die Baubehörde Unterschiede zwischen Großbauprojekten und Häuselbauervorschriften mache, dass die Politik Einfluss auf die hauseigene Baubehörde nimmt – so kreischt es wild vom Stammtisch. Nichts Schlimmeres kann da passieren, als dass jetzt die hauseigene zweite Instanz einen schweren Schnitzer der Baubehörde aufdeckt. Bestätigt! Haben wir’s doch nicht immer gewusst?

Verständlich wird da der Wunsch des Bürgermeisters, Bauangelegenheiten dorthin zu manövrieren, wo sie hingehören. Als reine Verwaltungsangelegenheit passt das Bauamt auch besser in die Bezirkshauptmannschaft. Weit weg von der heimischen Politik.