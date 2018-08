Plötzliche Veränderungen nehmen Menschen nicht gerne an. Noch dazu, wenn es um Dinge des Alltags geht, an die man sich Jahrzehnte lang gewöhnt hat. So wie mit dem neuen Busfahrplan. Schon die zeitliche Umstellung ist manchen ein Gräuel und macht missmutig. Wenn dann – wie bei allem Neuen – nicht gleich alles auf Anhieb klappt, bricht die Katastrophe aus. So geschehen in Klosterneuburg. Natürlich kommen nur die wirklich arg Verärgerten auf die Idee, der Zeitung zu schreiben, und somit kommen auch nur diese krassen Fallbeispiele an die Öffentlichkeit. Aber wenn der Zubringerbus in Minute 46 ankommt und der Anschlussbus in Minute 44 abfährt, kann man schon die Nerven verlieren. Aber das soll ja alles ab 3. September besser werden, verspricht Verkehrsstadtrat Kehrer.

Es ist sicher nicht leicht, den Busfahrplan der drittgrößten NÖ-Stadt zu reformieren. Aber warum man sich dabei nicht der Erfahrungen eines Busunternehmens, das sich seit 1925 über Fahrpläne in der Stadt den Kopf zerbricht, bedient, ist mehr als unverständlich.