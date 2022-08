Ping Pong von Land und Ministerium

Die Situation erinnert frappant an die Diskussion über das eigene Kennzeichen für Klosterneuburg. Was monatelang zwischen Land NÖ und Ministerium in der Verantwortung hin und her geschoben wurde, ist heute aber eine Selbstverständlichkeit.

War das eigene Kennzeichen schon schwierig, obwohl es ‚nur‘ ein rein verwaltungstechnisches Thema war, wird es beim neuen Sitz des Umweltbundesamtes noch schwieriger werden. Journalistische Anfragenkataloge werden seitens des Landes mit „Wir wollen eh“ und seitens des Ministeriums mit „Wir evaluieren“ beantwortet. Und das jetzt schon fünf Jahre lang.

Mit „Her mit dem Zaster“ und ihrem erfolgreichen Engagement gegen die Teuerung, hat Mikl-Leitner bewiesen, dass sie die Kraft hat, auch Bundesthemen zu beeinflussen. Vielleicht wirds ja doch noch was…