Playoffs als Belohnung

Eine lange Spielzeit geht in die Zielgerade. Anfang Oktober des Vorjahres bestritten die Dukes das erste Spiel der aktuellen Saison gegen die Flyers aus Wels. In der frühen Phase der Saison hatten die Dukes intensiv mit sich selbst zu kämpfen, fanden schlichtweg zu keiner akzeptablen Form und nach ein paar Wochen musste der Trainer die Segel streichen und für Damir Zeleznik weichen. Auch wenn danach spürbarer Aufwind herrschte, leicht war die Saison auch in dieser Phase nicht, die Dukes kämpften immer wieder mit der Konstanz, mussten nach sichtbaren Fortschritten auch Rückschläge wegstecken und schafften es nur knapp in die Platzierungsrunde. All diese Strapazen sind jetzt aber wie weggeblasen. Die Klosterneuburger sind in den Playoffs angekommen und haben einen Gegner, mit dem man durchaus mithalten kann. Eine schöne Belohnung für ein schweres Jahr.