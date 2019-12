Der erste Jänner bringt nicht nur ein Neues Jahr, sondern startet in ein neues Jahrzehnt. 2020 – klingt schon ziemlich futuristisch, wenn man selbst schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat.

Der Jahreswechsel bringt uns Menschen immer in Versuchung in die Zukunft zu schauen. Also tun wir das auch. Was wird denn anders in unserer Stadt?

Die unendliche Geschichte des leeren Hotels Park Inn ist 2020 endlich vorbei und sinnvoll gelöst, wir alle können stolz darauf sein, dass 2020 die endgültige Entscheidung fallen wird und Klosterneuburg ein Umweltbundesamt bekommt, und viele werden glücklich sein, ein stadteigenes Kennzeichen auf ihrem Auto montieren zu können – und da gibt es noch viel mehr Positives, das wir vom neuen Jahr erwarten dürfen.

Und daran sollten wir uns orientieren, nicht immer das Negative sehen. Wir alle wohnen in einer wunderbaren Stadt und dürfen stolz sein, echte Klosterneuburger zu sein.