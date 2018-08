Seit Wochen kündigt die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (AUVA) Protestmaßnahmen gegen die Einsparungspläne der Regierung an. Dem 13. August kam da eine ganz besondere Bedeutung zu, denn aufs Jahr gerechnet müsste die AUVA – nach Einhaltung der Sparmaßnahmen – genau an diesem Tag die Leistung einstellen. Kein Geld mehr da.

Ob das nun so ist, sei dahin gestellt. Aber dass genau zwei Tage vor diesem Protesttag eine Pressekonferenz angekündigt und genau am 13. abgehalten wird, ist kein Zufall. Auch was hier mitgeteilt wurde, ist kein Zufall. Alles halb so schlimm, die AUVA wird es weiter geben, gespart wird hauptsächlich mit Verlagerungen und in der Verwaltung – Beruhigung am Protesttag. Was wurde da in den Wochen vorher alles gesagt?

Der Betriebsrat vom Weißen Hof nimmt diese Terminkollision gelassen: „Wenigstens ein Beweis dafür, dass wir wahrgenommen werden.“

Gäbe es neben dem olympischen Bewerb des Ruderns auch einen des Zurückruderns –

Österreich hätte eine echte Medaillen-Anwärterin.