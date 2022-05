Quantität statt Qualität

„Ja früher war halt alles besser.“ Diesen Spruch hört man von älteren Semestern oft. Aber in diesem Fall dürfte das auch stimmen. Kassenärzte sind heute ziemlich überfordert. Um auf ihr Salär zu kommen, müssen sie auf Quantität setzen, selbst wenn es auf Kosten der Qualität geht. Das dürfte im gesamten Kassa-Gesundheitswesen so sein, denn auch auf Oparationstermine wartet man – zumindest aktuell – schier endlos.

Wer es sich leisten kann, geht daher zum Wahlarzt. Hier zahlt man zwar pro Sitzung an die 200 Euro, hat aber keine Wartezeit und der Arzt nimmt sich geduldig Zeit für Beratung und Behandlung. Gerade in Klosterneuburg fruchtet dieses System. Bei uns gibt es wenig Menschen mit leeren Geldbörsen.

Kein Wunder also, dass sich in der Stadt die Wahlärzte einnisten. Zwei-Klassen-Medizin hin oder her.