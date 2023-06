Quo vadis mein Klo'burg?

Das mit der Einkaufsstadt wird wohl nichts mehr. Das „Park Inn“ Hotel konnte man mit den paar Radlfahrern auch nicht füllen. Also auch nichts mit der Tourismusstadt. Was bleibt noch? Natürlich! Die Kulturstadt Klosterneuburg! Aber da gibt es ja das alte Kino, das revitalisiert und zum multifunktionalen Kulturtempel werden soll. Der Bürgermeister will das. Alle Parteien wollen das. Und die Bevölkerung will das. Die Pläne dafür sind Dank einer für das Projekt brennenden Kulturstadträtin Pöschl ausgearbeitet. Nun geht's um die Finanzierung.

Das skeptisch-zögerliche Agieren der neuen Kulturstadträtin wirkt kontraproduktiv. Als ob sie das als Einzige nicht wolle. Sie will ein Gesamtkonzept für den Rathausplatz. Kostet halt ein bisschen mehr als das Kino-Projekt. Also auch nichts mit der Kulturstadt Klosterneuburg.

Bleibt noch die Forschungs- und Wissenschaftsstadt. Dieser Zweig blüht. Deshalb ist es auch richtig, voll auf diesen Zweig zu setzen.