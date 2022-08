Rezept gegen Einsamkeit

Einsamkeit. Ein Symptom der Corona-Pandemie, gegen das es keine Impfung gibt. Es ist ja auch keine echte Krankheit. Aber sehr wohl ein echtes Problem. Und dagegen hat die Caritas ein Rezept parat: das Plaudernetzwerk.

Wer niemanden zum Reden hat – und das sind österreichweit 372.000 (!) Personen – findet Menschen, die zuhören wollen. Auch in Klosterneuburg: Hier steht seit voriger Woche das 100. Plauderbankerl. Die Bank alleine wird Einsamkeit nicht besiegen. Aber sie setzt ein klares Zeichen: für Zusammenhalt, Miteinander und aufeinander Schauen.

In einer immer älter werdenden Gesellschaft braucht es das ganz besonders: Jeder vierte Klosterneuburger ist 60 plus, im Alter lauert die Einsamkeit. Oder aber sie versteckt sich dort, wo man sie gar nicht erst erwartet hätte. Egal wen es trifft: Am Plauderbankerl ist Platz für jeden, auch in Zeiten von Social Distancing.