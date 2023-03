Saison geht noch lange

Gleich in der ersten Runde kassierten die FCK-Kicker von Mario Handl in Neusiedl eine Niederlage, die man so wohl nicht auf der Rechnung gehabt hätte. Deswegen gleich von einem Fehlstart zu sprechen, wäre aber vermessen. Wohin die Reise im Frühjahr tatsächlich geht, wird sich erst in ein paar Runden zeigen und mit Marchfeld II, Muckendorf/Zeiselmauer und Lassee auf dem Programm der nächsten Wochen, haben die FCK-Kicker genügend Gelegenheiten um sich rasch zu rehabilitieren. Außerdem wird diese Niederlage nicht der einzige Überraschungserfolg eines Underdogs gegen einen Titelkandidaten bleiben.

Wie nämlich auch der Tullner Erfolg gegen Hohenau gezeigt hat, ist die Gebietsliga Nord/Nordwest auch im Frühjahr für Überraschungen gut und die Mannschaften liegen leistungstechnisch so knapp beisammen, dass jedes Team zum Stolperstein werden kann.