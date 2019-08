Wenn Sie am 29. September zur Nationalratswahl und Ende Jänner 2020 zur Gemeinderatswahl gehen – was ja jeder hoffentlich tut –, dann wählen Sie einerseits Ihre Vertreter im Bund und andererseits Ihre Vertreter in der Gemeinde. Was da geschieht, wird mit Ihrem Geld finanziert.

Dass der eine dem anderen ein Grundstück verkauft, ist ja schon eigentlich grotesk genug, denn Steuergeld bleibt Steuergeld. Aber dass der Bund der Gemeinde vorschreibt, welchen Bedarf an öffentlichen Flächen sie hat, eigentlich eine Farce, denn was heute genug erscheint, ist morgen zuwenig.

Das Beispiel Umweltbundesamt zeigt das deutlich auf. Um es in der Stadt unterzubringen und weil die Kapazität der erworbenen Gemeindefläche zu gering ist, muss nun Grund angekauft werden. Teurer Grund am freien Markt, der mit mühsam erkämpften Bedarfszuweisungen von der Gemeinde bezahlt wird. Ist nicht alles öffentliche Fläche?

Gehört nicht alles uns Österreichern, egal ob Bund-, Land- oder Gemeindeflächen?