Schwammige Vorschriften

Will man sich über die Haltung von Hunden im Wald informieren, stößt man auf sonderliche Vorschriften. Muss ein Hund in Niederösterreich im Wald angeleint sein? Nein, aber er „sollte“. Es gilt hier also offensichtlich eine Empfehlung.

Das NÖ Jagdgesetz wiederum besagt, dass wildernde Hunde von Jagdaufsehern im Jagdgebiet sogar getötet werden dürfen. Dies gilt insbesondere für Hunde, die sich „außerhalb des Einflussbereiches ihres Halters oder ihrer Halterin befinden“ und Wild verfolgen. Aber wann ist ein Hund „außerhalb des Einflussbereiches“? Wenn man ihn nicht mehr sieht? Wenn man ihn nicht mehr hört? Wenn er den Halter nicht mehr hört und sieht?

Fest steht, dass Hunde nur innerhalb gekennzeichneter Freilaufzonen ohne Leine toben und spielen dürfen und dass sich Hundebesitzer, deren Hunde Wild hetzen, strafbar machen.

Was in Indien die Kuh ist, ist in Klosterneuburg der Hund. Deswegen wird sich die Politik hüten, klar formulierte Gesetze zu schaffen.