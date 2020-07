Das Thema Bauen rockt Klosterneuburg seit Jahr und Tag. In keiner Gemeinde wird so viel über das Bauen diskutiert, gestritten und geschrieben. Und das kann die NÖN mit ihren 28 Ausgaben in Niederösterreich belegen.

Warum das so ist, liegt auf der Hand. Nirgends in Niederösterreich ist Baugrund so teuer wie in Klosterneuburg. Nirgendwo sonst wird daher um jeden Quadratzentimeter Baugrund gefeilscht.

Dass im Stadtentwicklungsprogramm dieses Thema in Zukunft restriktiv behandelt wird, ist gut. Denn schaut man dem Bautreiben nur zu, würde Klosterneuburg bald in großvolumigen Wohnbauten versinken.

Das nunmehr gefundene Werkzeug der Beschränkung von Wohneinheiten wird hoffentlich greifen, und die Klosterneuburger klatschen da sicher Beifall. Aber wie Stadtrat Josef Pitschko richtig sagt: Jeder will, dass es eine restriktive Bebauung gibt, aber nicht bei seinem Grundstück. Denn wer will schon eine Entwertung seines Grundstücks haben?