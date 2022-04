So kann es weitergehen

Der Start ins Frühjahr darf beim FC Klosterneuburg bereits durchaus als geglückt bezeichnet werden. Mit einem 0:3 in Ernstbrunn und einem 1:3 in Sieghartskirchen gab es bisher zwei deutliche Erfolge. Damit hat die Handl-Truppe sich jetzt endgültig in der Spitzengruppe festgesetzt.

Beeindruckend sind aber nicht nur die sechs gesammelten Punkte, sondern auch, wie diese eingespielt wurden. Gegen Sieghartskirchen zeigten die FCK-Kicker sich von ihrer Glanzseite und überzeugten kämpferisch und spielerisch auf ganzer Linie.

Kommendes Wochenende gibt es das erste Heimspiel im Frühling und mit der zweiten Mannschaft des FC Mannsdorf-Großenzersdorf wird ein richtiges Kaliber im Happyland gastieren. Wenn die Klosterneuburger in dieser Partie aber so agieren, wie ihnen das zuletzt gelang, muss man sich auch vor diesem Gegner nicht verstecken.