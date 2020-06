Was sich derzeit in den USA abspielt, erinnert an die schrecklichen Zeiten der 50er und 60er Jahre. Kann es denn sein, dass die Menschheit im letzten halben Jahrhundert nichts dazu gelernt hat?

Um so wichtiger ist es nun, Zeichen für Minderheiten zu setzen. Unter der Regenbogenfahne wird für Offenheit, Gleichberechtigung und Vielfalt geworben. Jeder kennt die bunten Bilder der Regenbogenparade. Heuer fällt sie leider coronabedingt aus. Der Juni gilt aber weltweit als „Pride Month“ von sexuellen Minderheiten und Identitäten, die bunten Farben wehen für Aufmerksamkeit. Auch die Städte sind aufgefordert, eine Regenbogenfahne als Zeichen „für den Zusammenhalt der Gesellschaft und die Würde des Menschen“, wie der Bürgermeister es formuliert, zu setzen.

Nicht jede Stadt hat den Mut, sich unter der Regenbogenfahne dafür zu bekennen. Klosterneuburg tut das. Und so bin ich besonders im „Pride Month“ Juni richtig stolz, ein Bürger dieser Stadt zu sein.