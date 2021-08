Die Fußballer des FCK finden sich vor dem Start der nächsten Saison in der Gebietsliga Nord/Nordwest in einer ungewohnten Rolle wieder, nämlich in jener des Mitfavoriten.

Das hat man zum Teil der starken letzten Saison und zum Teil auch der gewohnten Tiefstapelei der Konkurrenz zu verdanken. Denn wenn man sich als Außenseiter präsentiert, hat man nur wenig zu verlieren. Ob sich die FCK-Kicker davon beeinflussen lassen, werden die ersten Spiele zeigen. Coach Mario Handl lässt sich von der zugeschriebenen Rolle als Mitfavorit nicht beeindrucken und ist sich der Tatsache bewusst, dass der Spielplan in dieser Saison schwieriger ist. Sein Team muss in jedem Spiel eine gute Leistung abrufen, um Chancen zu haben.

Im besten Fall tun es ihm seine Spieler gleich und beachten die ungewohnte Rolle nicht weiter, denn auch eine Platzierung im Spitzenfeld, wäre bei realistischer Erwartungshaltung ein Erfolg. Die wirklichen Favoriten auf den Titel kommen nämlich auch heuer wieder aus Lassee, Hohenau und Wullersdorf und sind eine Klasse für sich.