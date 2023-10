Übergang, überlang?

Provisorium ist in Österreich das Gegenteil seiner Duden-Definition. Jahre vergehen und immer noch ist die Übergangs-Lösung gültig. Oder in dem Fall: die Überfahrts-Lösung, die Radfahrbrücke in der Kuchelau. Anders als bei anderen Provisorien scheint der Abschied der Übergangs-Überfahrt aber besiegelt.

Mit Ende des Jahres und dem Ende der B14-Baustelle wird die Klappbrücke abgetragen. Für den Radverkehr heißt das: zurück in die Kuchelauer Hafenstraße.

Radfahrerinnen und Radfahrer, Spaziergängerinnen und Spaziergänger hoffen noch auf das österreichische Schicksal, über 350 Personen haben die Petition unterschrieben.

Klosterneuburgs Politik begrüßt das. Kann sie auch leicht, denn sie muss nicht zahlen. In die Tasche greifen muss Wien. Und dort sieht man's wohl pragmatisch: Wenn ein Radnetz (noch?) nicht flächendeckend ausgebaut ist, können zwei parallele Wege nicht Priorität sein, möge die Brücke auch noch so schön sein.