Verdiente Pause

Jetzt ist sie rum, die Saison der Dukes und das Team geht in die Sommerpause. Mit „erhobenem Kopf“, wie Coach Damir Zeleznik betont. Das haben Spieler und Coach sich durchaus verdient, denn auch diese Spielzeit war erneut keine leichte. Nach dem blamablen Abschneiden im Vorjahr war der Verein um Wiedergutmachung bemüht, doch die ersten Wochen liefen alles andere als rosig. Erneut war man auf dem Weg in den Tabellenkeller, bis ein Trainerwechsel die Mannschaft wieder in die Spur brachte. Die Dukes steigerten sich danach kontinuierlich, kämpften um jeden Punkt, brachten wieder mehr Zuschauer in die Halle und schafften es schließlich knapp in die Platzierungsrunde. Bereits jetzt war die klare Steigerung im Vergleich zur Vorsaison geglückt und am Ende wurde den Fans dann noch ansehnliche Play-offs geboten. Im Rückspiegel betrachtet, dürfen die Dukes durchaus zufrieden sein. Ein Aus erst im Halbfinale hätten früh in der Saison wohl nicht viele vermutet.