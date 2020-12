Der coronabedingten Hoffnungslosigkeit im Kunst und Kulturbetrieb steht nun endlich wieder einmal eine positive Nachricht gegenüber. „Die Oper 2021 gibt es sicher“, versprüht Intendant Michael Garschall beherzten Optimismus. Er schöpft diesen aus dem einstimmigen Gemeinderatsbeschluss, die Oper 2021 solle stattfinden. Die Stadtgemeinde Klosterneuburg als Veranstalter hat jedenfalls grundsätzlich grünes Licht für die nächste Saison gegeben. Und das ist wichtig, denn gibt die Gemeinde grünes Licht, wird das auch das Land NÖ tun.

Zweiter Anlauf Oper Klosterneuburg ist nun auf Schiene

Aber was ist denn in Zeiten wie diesen noch sicher? Wer weiß denn wirklich, ob wir im Juli 2021 nicht doch noch mit Masken herumlaufen müssen, oder gar in unseren vier Wänden das Dasein fristen müssen?

Sicher ist in dieser Zeit nichts. Und dennoch tut es gut, endlich auch Positives zu hören. Danke, Herr Intendant, dass Sie daran glauben, aber letztendlich liegt ein „normaler“ Sommer noch immer in der Macht des Schicksals.