Viel besser als sein Ruf

Jahrzehnte lang festigt sich in der Klosterneuburg Bevölkerung die Meinung, das eigene Trinkwasser sei mangelhaft und von schlechter Qualität. Parallel dazu wird gefordert, sich an das Wiener Hochquellwasser anzuschließen und dafür Verhandlungen zu führen.

Nun gut, dass das Wiener Wasser wohl eines der qualitativ wertvollsten auf der ganzen Welt ist, ist amtlich. So schlecht wie sein Ruf, ist das Klosterneuburger Wasser aber sicher nicht. Die fehlende Landwirtschaft tut dem Klosterneuburger Wasser gut, was den Nitratgehalt betrifft und das mit dem Kalk ist auch nicht so schlimm. Wir befinden uns unter dem Wert, ab dem von einem „harten Wasser“ gesprochen werden kann.

Fragt sich nur, warum sich bei diesen Werten der Bürgermeister noch Gedanken über eine Millionen teure Entkalkungsanlage macht…