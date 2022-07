Viel Lärm ums stille Örtchen

Wie stolz ist Klosterneuburg auf die Tatsache, die drittgrößte Stadt in Niederösterreich zu sein. Mehr Menschen leben nur in Wr. Neustadt und St. Pölten. Anscheinend auch mehr Menschen, die unterwegs dann und wann ein öffentliches stilles Örtchen brauchen. Denn davon gibt es eine Vielzahl. Aber schon in der drittgrößten Stadt ist das anders, denn seit unfassbar mehr als 20 Jahren gibt es für 33.000 Bewohner Klosterneuburgs das nicht. Richtig, kein Einziges!

Dass es seit ein paar Jahren einen Anschluss dafür am Stadtplatz gibt, hilft demjenigen, der händeringend und Beine zusammen pressend nach einem erlösenden Ort seine Notdurft verrichten zu können sucht, wenig. Er wird in der Kulturstadt Klosterneuburg keinen finden.

Was die niedrigsten aber unausweichlich zu verrichtenden Bedürfnisse des Menschen betrifft, liegt Klosterneuburg an letzter Stelle.