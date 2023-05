Was ist jetzt Kultur?

Das blaue Füllhorn des Populismus öffnet sich in diesen Tagen immer weiter. Aber manches kommt nicht nur am Stammtisch an, sondern ist wert, diskutiert zu werden. Nein, es geht nicht um die Haushaltsabgabe des ORF. Nein, auch nicht um die Notwendigkeit öffentlich-rechtlicher Medien. Es geht um die Tatsache, dass die Stadt 50.000 Euro zahlen muss, wenn sie mit der Sommeroper ins ORF-Programm will.

Der ORF hat natürlich einen Kulturauftrag. Demgemäß liegt es an seiner Entscheidung was nun Kultur ist, oder nicht. Das soll auch so bleiben. Auch wenn es FPÖ-Stadtrat Pitschko nicht will. Mit der Möglichkeit Sendezeit auch zu verkaufen, ergibt sich eine prekäre Situation: Was kommt ins ORF Programm? Wer muss bezahlen? Wer nicht?

Die „operklosterneuburg“ ist im Vergleich zu anderen Produktionen monetär ein Winzling, vielleicht aber künstlerisch besonders wertvoll? Wäre interessant zu wissen, was die Festspiele in Salzburg zahlen...