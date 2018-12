Um die Menschen aus ihrem fauteuilartigen, beheizten Ledersesseln ihrer „Sport Utility Vehicles“ (SUV‘s) herauszubringen, bedarf es vor allem eines attraktiven Angebots der öffentlichen Verkehrsmittel.

Den Idealzustand vor Augen, bemühen sich Verkehrsstadtrat und Verkehrsbund (VOR) seit dem Sommer, die Wünsche der Klosterneuburger umzusetzen. Und das stimmt, auch wenn es so manchem Öffi-Benutzer bei Namensnennung der Akteure die Zornesröte ins Gesicht treibt. Die bemühen sich, nehmen Anregungen auf, merzen Fehler aus und adaptieren Beschlossenes zum Optimum.

Nur: Was ist der Idealzustand? Jeden mit dem Stadtbus vor der Haustüre abholen, ihn direkt zum Zug bringen, der dann in zehn Minuten in Wien ist – nein, da wird es wohl auch weiter gefrierende Nasentropfen geben, die auf einen Bus warten. Bleibt halt nur, das Autofahren so unattraktiv zu machen, dass selbst das Warten in der Kälte angenehmer ist. Daran wird aber eh auch gearbeitet…