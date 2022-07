Was kommt in die Zeitkapsel?

Bei Renovierungsarbeiten eine Botschaft aus der Vergangenheit zu finden, ist wirklich spannend. Vor 150 Jahren hat sich jemand die Mühe gemacht, in die letzten Zentimeter einer Turmspitze eine Nachricht für spätere Generationen, zu stecken. Was da steht, weiß man noch nicht. Was man heute hineinlegen will, auch noch nicht.

Aber nun wirklich: Welche Botschaft aus dem Jetzt will man mit künftigen Generationen teilen, wenn man davon ausgeht, dass das Stift Klosterneuburg Ende des 22. Jahrhunderts noch steht? Soll es etwas Stiftsspezifisches sein? Oder eine Momentaufnahme der krisengeschüttelten Gesellschaft?

In der Mitte des 19. Jahrhunderts war Klosterneuburg noch ein in sich abgeschlossenes Weinhauerstädtchen mit knapp 5.000 Einwohnern. Schauen wir mal, was denen damals alles eingefallen ist.