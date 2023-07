Was liegt, das „pikt“ in Klosterneuburg

Lieber Herr Verkehrsstadtrat, liebe PUK, liebe Radlobby: Was nicht geht, geht nicht.

Natürlich könnte man die alte Stützmauer am Stadtplatz wegreißen und vielleicht auch noch ein paar alte Häuser. Dann wäre vielleicht Platz genug für einen komfortablen Radweg im Zentrum. Weil das aber nicht unbedingt von allen Klosterneuburgern gewünscht ist, wird man einen Kompromiss finden müssen. Der Kompromiss sind eben Piktogramme, also Zeichen die man auf die Fahrbahn aufmalt, um das Bewusstsein zu schaffen,, dass es auch noch andere Verkehrsteilnehmer als Autofahrer auf der Straße gibt.

Alles geht zu langsam, ist nicht zeitgemäß und halbherzig, was Verbesserungen für die Radfahrer betrifft. So das allgemeine Credo der Radbenützer und deren Vertretung. Mag vielleicht stimmen, aber den Versuch, in Verhandlungen einen Radweg durch die Parkanlage Stollhof zu führen, diesen Versuch ist wohl die Sache wert. Auch wenn er zwei Jahre dauerte.